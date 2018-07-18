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Жители Левобережья Омска смогут подключиться к газу не раньше 2020 года
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Жители Левобережья Омска смогут подключиться к газу не раньше 2020 года 

Омск Здесь 42 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Мэр Омска Оксана Фадина озвучила дату строительства в городе ГРС-29. Сегодня, 18 июля, прошло пленарное заседание горсовета. Народные избранники и чиновники обсудили программу комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры.
Депутат Владимир Казанин поинтересовался судьбой газораспределительной станции № 29, которую "Газпром" обещал построить в Омске еще в 2017 году.
— За чей счет и кто будет строить ГРС-29? — обратился к чиновникам депутат.
— «Газпром» будет строить за свой счет. Проектно-сметная докумпентация готовится, в августе идет на экспертизу. Строительство отводов в региональной программе есть, а строительства самой ГРС нет, — пояснила руководитель городского депэкономполитики Ольга Парфенова.
Ясность внесла омская градоначальница Оксана Фадина.
— Сейчас проект инвестпрограммы, который утверждается компанией «Газпром», находится на согласовании. Остался вопрос наложения виз. Могу озвучить, что ГРС-29 в результате переговоров удалось передвинуть с 2021 года на 2019, тогда планируется начало строительных работ. Предположительно она будет построена во втором квартале 2020 года, — поделилась информацией Оксана Фадина.
Отметим, планировалось, что ГРС-29 обеспечит газом Левый берег Омска, в том числе весь Старый Кировск, и четыре района Омской области. Поскольку иные компании к газификации не подпустили, жителям придется ждать как минимум 2020 года, чтобы провести в дома газ.
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