Жители Левобережья Омска смогут подключиться к газу не раньше 2020 года

Мэр Омска Оксана Фадина озвучила дату строительства в городе ГРС-29. Сегодня, 18 июля, прошло пленарное заседание горсовета. Народные избранники и чиновники обсудили программу комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры.

Депутат Владимир Казанин поинтересовался судьбой газораспределительной станции № 29, которую "Газпром" обещал построить в Омске еще в 2017 году.

— За чей счет и кто будет строить ГРС-29? — обратился к чиновникам депутат.

— «Газпром» будет строить за свой счет. Проектно-сметная докумпентация готовится, в августе идет на экспертизу. Строительство отводов в региональной программе есть, а строительства самой ГРС нет, — пояснила руководитель городского депэкономполитики Ольга Парфенова

Ясность внесла омская градоначальница Оксана Фадина.

— Сейчас проект инвестпрограммы, который утверждается компанией «Газпром», находится на согласовании. Остался вопрос наложения виз. Могу озвучить, что ГРС-29 в результате переговоров удалось передвинуть с 2021 года на 2019, тогда планируется начало строительных работ. Предположительно она будет построена во втором квартале 2020 года, — поделилась информацией Оксана Фадина.