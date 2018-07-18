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Можно ли наказать главу УК за отсутствие квалификации и непрофессионализм?
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Можно ли наказать главу УК за отсутствие квалификации и непрофессионализм? 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Госжилинспекция призывает волгоградцев бороться с некомпетентными главами управкомпаний.
«Можно и даже нужно, — заверили в пресс-службе управлении Госжилнадзора по региону. — Согласно предписанию, которое инспекторы выдали одной из волгоградских УК, её руководитель должен был иметь квалификационный аттестат. Требование не было выполнено».
Протокол административного правонарушения направили в мировой суд, и теперь организация обязана выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.
Другая управляющая компания вовремя не передала техническую документацию на многоквартирный дом. Вначале штраф составлял 150 тысяч рублей, однако затем он увеличился вдвое — до 300 тысяч руб. Дважды штраф назначался по той причине, что с первого раза коммунальщики не исполнили выписанное предписание и не оформили вовремя необходимую документацию.
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