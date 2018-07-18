Можно ли наказать главу УК за отсутствие квалификации и непрофессионализм?

Госжилинспекция призывает волгоградцев бороться с некомпетентными главами управкомпаний.

«Можно и даже нужно, — заверили в пресс-службе управлении Госжилнадзора по региону. — Согласно предписанию, которое инспекторы выдали одной из волгоградских УК, её руководитель должен был иметь квалификационный аттестат. Требование не было выполнено».

Протокол административного правонарушения направили в мировой суд, и теперь организация обязана выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Другая управляющая компания вовремя не передала техническую документацию на многоквартирный дом. Вначале штраф составлял 150 тысяч рублей, однако затем он увеличился вдвое — до 300 тысяч руб. Дважды штраф назначался по той причине, что с первого раза коммунальщики не исполнили выписанное предписание и не оформили вовремя необходимую документацию.