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Из Костромы хотят убрать все тополя
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Из Костромы хотят убрать все тополя 

Kostroma.Today 42 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Общественники предлагают заменить в городах России тополя на более безопасные для людей деревья, узнал KOSTROMA.TODAY. Общественная организация «Гражданский патруль» создала петицию против посадки тополей в городах.
Как пишет интернет-портал «Рубцовск.info», общественники говорят, что подожжённый тополиный пух проходит распространяет огонь. По статистике из-за пуха каждый год происходит несколько сотен пожаров.
Также пух переносит пыль, инфекции и вызывает аллергию у жителей. Кроме того, стволы у тополей начинают гнить быстрее, чем у других деревьев, а корневая система слишком слабая. Очень часто ветер выдирает тополя из земли, и они падают на дороги и провода.
«Гражданский патруль» предлагают заменить все тополя в городах на липы, сосны, ели, лиственницы, осины и яблони.
Любителей тополей общественники тоже не оставили без внимания и предложили сажать лавролистные и пирамидальные тополя, которые растут тоже быстро, но не имеют пуха.
Свою петицию организация передаст главам муниципальных образований и депутатам представительных органов РФ.
Отметим, что тополя в массовом порядке начали сажать в городах 1950-1960-х годах. Деревья очень быстро растут, а также хорошо переносят полутень. О тополином пуху тогда никто не подумал.
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