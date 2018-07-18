Из Костромы хотят убрать все тополя

Общественники предлагают заменить в городах России тополя на более безопасные для людей деревья, узнал KOSTROMA.TODAY. Общественная организация «Гражданский патруль» создала петицию против посадки тополей в городах.

Как пишет интернет-портал «Рубцовск.info», общественники говорят, что подожжённый тополиный пух проходит распространяет огонь. По статистике из-за пуха каждый год происходит несколько сотен пожаров.

Также пух переносит пыль, инфекции и вызывает аллергию у жителей. Кроме того, стволы у тополей начинают гнить быстрее, чем у других деревьев, а корневая система слишком слабая. Очень часто ветер выдирает тополя из земли, и они падают на дороги и провода.

«Гражданский патруль» предлагают заменить все тополя в городах на липы, сосны, ели, лиственницы, осины и яблони.

Любителей тополей общественники тоже не оставили без внимания и предложили сажать лавролистные и пирамидальные тополя, которые растут тоже быстро, но не имеют пуха.

Свою петицию организация передаст главам муниципальных образований и депутатам представительных органов РФ.

Отметим, что тополя в массовом порядке начали сажать в городах 1950-1960-х годах. Деревья очень быстро растут, а также хорошо переносят полутень. О тополином пуху тогда никто не подумал.