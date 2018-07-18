Бывший прокурор ведет в центре южноуральского города незаконное строительство

Пока одни копейчане ликовали, что площадь Славы вот-вот преобразится, обретя фонтан, другие проштудировали сайт госзакупок и нашли занимательные факты. Оказалось, конкурс, на который заявился всего один участник, был признан несостоявшимся.

Как пояснила пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, жалобы подали компании «ТД „ТИС“ и „Абсолютные системы“, которые как раз специализируются на бассейнах и фонтанах и тоже хотели поработать над крупным проектом в городе рядом с Челябинском . При этом они не согласились с тем, что администрация Копейска допустила до аукциона только фирму „Фортуна“. Однако закупка была отменена по другому основанию: местные власти не имели никаких законных оснований проводить конкурс с ограниченным участием, поскольку фонтан не является ни памятником культуры, ни особо сложным инженерным строением, ни объектом атомной отрасли. Между тем, именно такой статус закупки позволил чиновникам прописать условия контракта, которые могла выполнить только одна конкретная фирма.

Очевидно, вместо того чтобы проводить новый конкурс по выбору подрядчика, местная администрация решила нанять компанию по своему усмотрению. Вот только кто ведет работы, выяснить проблематично: на объекте нет никаких опознавательных знаков, а в пресс-службе мэрии затрудняются ответить на этот вопрос, несмотря на то что запрос был отправлен еще пару дней назад.

»Такие схемы использовались при Истомине. Заключались контракты с нужными фирмами, осваивались бюджетные деньги, а потом по жалобе УФАС выплачивался копеечный штраф. Здесь вполне может быть так же», — сообщил источник «ФедералПресс» в администрации Копейска.

Отметим, как ранее сообщали в администрации Копейского городского округа, из местного бюджета выделяется 15 миллионов рублей на строительство нового фонтана. Теперь в документации сайта Госзакупок говорится о капитальном ремонте объекта, а стоимость работ уже оценена в более чем 17 миллионов.

Водный объект на площади Славы должен заработать ко Дню города, который совпадает с Днем шахтера и празднуется в конце августа. Комментарии администрации до сих пор получить не удалось.

Фото: ФедералПресс/Елена Мицих