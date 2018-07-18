Более 12 тыс. раз москвичи зарегистрировали транспорт в флагманском центре «Мои документы»

Самой популярной услугой у москвичей в флагманском центре «Мои документы» стала регистрация транспортных средств, жители столицы зарегистрировали уже 12 тысяч единиц транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Флагманский офис «Мои документы» в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» работает уже полгода.

«Самая популярная услуга за это время — регистрация транспортных средств. Ею воспользовались более 12 тысяч раз. Чтобы сделать это, нужно заранее записаться на удобное время через портал gosuslugi.ru или mos.ru . Для удобства посетителей работают подземная парковка и кафе, а оплатить госпошлину можно прямо в офисе», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что всего за время работы флагмана зафиксировано около 50 тысяч обращений. Практически каждый пятый посетитель центра госуслуг хотел зарегистрировать автомобиль. Услуга по регистрации прав собственности стала второй по популярности: зафиксировано свыше 7,5 тысяч обращений. Также во флагманском центре можно зарегистрировать индивидуального предпринимателя.

Услугой «Мое фото» за полгода воспользовались более 2,5 тысяч москвичей, услугами «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — свыше 1,3 тысячи человек, услугами для малого бизнеса — более тысячи человек. С помощью сервисов «Мое искусство» и «Мои путешествия» можно купить путевку или билеты на концерт.

Во флагманском офисе часто проводят различные мастер-классы и лекции, всего там состоялось около 70 мероприятий, их посетили почти 1,5 тысячи человек. Главное отличие флагманских центров от обычных — расширенный перечень услуг, дополнительные сервисы и удобный график для тех, кто работает допоздна (с 10:00 до 22:00).

Флагман в «Афимолл Сити» положил начало созданию подобных офисов «Мои документы» в столице. Второй флагманский центр «Мои документы» появился в торгово-развлекательном центре «Спектр».