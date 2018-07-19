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Судебные приставы с начала года ограничили выезд за границу порядка 70 тыс. свердловчан
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Судебные приставы с начала года ограничили выезд за границу порядка 70 тыс. свердловчан 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Судебные приставы с начала года ограничили выезд за границу порядка 70 тыс. жителям Свердловской области из-за долга на сумму более 58 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
Ранее ТАСС в пресс-службе ведомства сообщили, что за последние два года долг невыездных свердловчан увеличился почти втрое. Значительное увеличение суммы долго произошло из-за того, что вдвое увеличилось число выписанных судебных производств, а также из-за того, что стали взыскивать долг с крупных должников. Так, сумма долга одного из должников равнялась 4 млрд рублей.
"С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71440 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы России, общий долг которых составляет более 58 млрд рублей. В том числе в отношении алиментщиков вынесено 9541 постановление на общую сумму долга 1,8 млрд рублей. В отношении должников по ЖКХ и ТЭК вынесено более 2,7 тыс. постановлений, имеющих общий долг более 99 млн рублей. По административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 3937 постановлений на общую сумму более 120 млн рублей задолженности", — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 1814 жителей региона, имеющих долги по налогам, также не смогут выехать за границу. В общей сумме они задолжали в бюджет порядка 234 млн рублей. Ограничены в праве выезда за границу также 21703 свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 12 млрд рублей.
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