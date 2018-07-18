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Волгоградцы выбрали название для парка у подножия Мамаева кургана
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Волгоградцы выбрали название для парка у подножия Мамаева кургана 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Зеленая зона у подножия Мамаева кургана в Волгограде получила название «Парк Победы». За этот вариант проголосовало больше всего людей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, выбирая это название, участники голосования выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль Сталинграда в Великой Отечественной войне.
Второе место в голосовании досталось названию «Парк „Арена“, а третье — варианту „Парк имени Акинфеева.
В общей сложности в голосовании на сайте мэрии за выбор названия парку приняло участие 5000 волгоградцев.
В рамках первого этапа местные жители прислали на конкурс 650 вариантов названия, из которых были отобраны 10 самых повторяющихся, которые и вынесли на голосование.
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