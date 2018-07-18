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Специалисты приморского нацпарка спасли от гибели «долларовую птицу»
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Специалисты приморского нацпарка спасли от гибели «долларовую птицу» 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
Специалисты национального парка «Земля леопарда» выходили одну из самых красивых птиц Приморского края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Птицу забрали научные сотрудники, и в течение несколько дней она оправилась от полученных травм. Для нее был составлен широкий сбалансированный и питательный рацион: из яиц, творога, морковки и мяса, также иногда птица лакомилась насекомыми.
Оправившись от травм, птица быстро пошла на поправку, в том числе быстро восстановился и хвост. После нескольких тренировочных полетов широкорот набрался сил и смог спокойно улететь в дикую природу.
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