Носов: колымчане примут активное участие в изменении пенсионной системы

В понедельник, 16 июля, в большом зале правительства Магаданской области состоялось совещание, на котором обсуждался проект нового пенсионного законодательства. Подобные совещания с участием представителей исполнительной власти, регионального Пенсионного фонда и работодателей теперь будут проходить раз в квартал.

Врио губернатора Сергей Носов вновь заявил, что правительство Магаданской области поддерживает изменения в пенсионном законодательстве, но обращает внимание на важность сохранения льгот и преференций для людей, работающих в условиях Крайнего Севера.

«Вокруг этого вопроса в последнее время много инсинуаций и эмоций, — сказал Сергей Носов. — Об этом сложнейшем вопросе пытаются рассуждать те, кто не имеет никакого представления о законах экономики. Но зато они делают себе PR на горячей теме. Поэтому мы не должны отмалчиваться. Мы обязаны вести диалог с гражданами, разъяснять им происходящее. Нужно сосредоточить внимание не только на информировании как таковом, но и на соблюдении прав тех, кто достиг пенсионного и предпенсионного возраста».

«Если в относительно стабильные годы СССР на одного пенсионера приходилось почти четверо работающих, то сейчас в среднем это соотношение практически достигло 1:1, — продолжил Сергей Носов. — При этом тенденция к старению населения продолжается. А значит, если не предпринимать никаких действий, ситуация будет только ухудшаться. С одной стороны, экономике не хватает квалифицированных, работоспособных кадров, с другой есть острая необходимость повышения уровня пенсионного обеспечения».

По итогу обмена мнениями Сергей Носов поручил региональному министерству труда и соцподдержки:

— организовать постоянный мониторинг соблюдения трудового законодательства для исключения дискриминации работников по возрастному принципу;

— организовать изучение и внедрение лучших практик работодателей Магаданской области и РФ по увеличению накопительной части пенсий работников промышленной сферы;

— провести обучение и переаттестацию работников соответствующих ведомств, кадровых служб предприятий и организаций, чтобы специалисты этих служб были готовы разъяснять гражданам суть изменений в пенсионном законодательстве;

— наладить систему обучения, переквалификации, дополнительного образования людей, готовящихся перешагнуть или уже перешагнувших 50-летний возрастной рубеж, а также — оказание всемерной поддержки желающим открыть свое дело;

— открыть на сайте Минтруда «горячую линию», куда смогут обратиться жители со своими вопросами по законопроекту о пенсиях, а также направить жалобу в части дискриминации на рынке труда по возрастному признаку.

В регионе существует дефицит квалифицированной рабочей силы. Поэтому работодатели ценят грамотных и опытных специалистов вне зависимости от их возраста. Сергей Носов считает, что правительство области должно поощрять и поддерживать такую практику.

В Магаданской области ежегодно в среднем на пенсию уходят 1,5 тысячи человек. Это не так много, поэтому, по словам главы региона, можно обеспечить внимание к судьбе каждого человека.

«Главное только уйти от бюрократии и равнодушия в этом вопросе, — подчеркнул Сергей Носов. — Важна не отчетность ради отчетности, а эффективность работы в интересах граждан. Люди, их судьбы — прежде всего».