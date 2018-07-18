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В южноафриканском Кейптауне проходит третий Медиафорум стран БРИКС
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В южноафриканском Кейптауне проходит третий Медиафорум стран БРИКС 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Кейптаун, 18 июля /Синьхуа/ — 18-19 июля в южноафриканском городе Кейптаун проходит третий высокоуровневый Медиафорум стран БРИКС.
Руководители СМИ пяти стран-участниц БРИКС проведут углубленный обмен мнениями по таким темам, как усиление роли и ответственности СМИ в освещении деятельности БРИКС, укрепление сотрудничества БРИКС в новых медиа, СМИ стран БРИКС и Африка.
Отметим, что в нынешнем году ЮАР стала председателем БРИКС, а в ее столице Йоханнесбурге состоится 10-я встреча руководителей стран объединения. Нынешний медиафорум — это важная часть серии мероприятий в рамках сотрудничества стран БРИКС в 2018 году.
Главной темой нынешнего медиафорума стало «укрепление сотрудничества СМИ в построении инклюзивного и справедливого международного порядка». Он призван и далее совершенствовать платформу высокоуровневого диалога и механизм согласования между ведущими СМИ стран БРИКС, продолжать и развивать дух БРИКС, характеризующийся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, углублять и расширять обмены и сотрудничество между СМИ стран БРИКС.
В рамках форума пройдет также совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС, посвященная истории и результатам сотрудничества БРИКС.
Нынешний медиафорум организован совместно информационным агентством Синьхуа и Independent Media ЮАР. Помимо СМИ ЮАР в нем примут участие представители СМИ Намибии, Замбии, Кении, Уганды и Ганы. —0—
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