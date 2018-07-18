В южноафриканском Кейптауне проходит третий Медиафорум стран БРИКС

Кейптаун , 18 июля / Синьхуа / — 18-19 июля в южноафриканском городе Кейптаун проходит третий высокоуровневый Медиафорум стран БРИКС

Руководители СМИ пяти стран-участниц БРИКС проведут углубленный обмен мнениями по таким темам, как усиление роли и ответственности СМИ в освещении деятельности БРИКС, укрепление сотрудничества БРИКС в новых медиа, СМИ стран БРИКС и Африка.

Отметим, что в нынешнем году ЮАР стала председателем БРИКС, а в ее столице Йоханнесбурге состоится 10-я встреча руководителей стран объединения. Нынешний медиафорум — это важная часть серии мероприятий в рамках сотрудничества стран БРИКС в 2018 году.

Главной темой нынешнего медиафорума стало «укрепление сотрудничества СМИ в построении инклюзивного и справедливого международного порядка». Он призван и далее совершенствовать платформу высокоуровневого диалога и механизм согласования между ведущими СМИ стран БРИКС, продолжать и развивать дух БРИКС, характеризующийся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, углублять и расширять обмены и сотрудничество между СМИ стран БРИКС.

В рамках форума пройдет также совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС, посвященная истории и результатам сотрудничества БРИКС.