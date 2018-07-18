Нью-Шестаково. Как сделать знаменитой кузбасскую глубинку?

Заслуженный архитектор России , профессор СибГИУ Юрий Журавков разработал проект международного палеонтологического комплекса, который вполне мог бы стать национальным музеем.

Но у этого проекта есть одна изюминка: построить комплекс планируется в Шестаково. А кому может потребоваться национальный музей в сибирской глуши? О перспективах строительства музея на кладбище динозавров корреспондент « АиФ в Кузбассе» поговорил с самим автором проекта.

Чем москвича заманить?

Инна Меняйлова, «АиФ в Кузбассе»: Юрий Михайлович, по вашим проектам построено множество зданий, культурных центров, памятных мест Новокузнецка . Вы строили и преображали южную столицу Кузбасса. «Бульвар Героев», мемориал памяти комсомолу, площадь В. И. Ленина — в этих местах всегда полно народу, в том числе и немногочисленных туристов. Теперь замахнулись на проект всероссийского масштаба. Думаете, искушённых москвичей или, к примеру, иностранцев можно заманить чем-то в Кузбасс?

Юрий Журавков

Юрий Журавков: Кузбасс — это неопознанный объект России. Кроме того, что у нас копают уголь и варят металл, о нашей области ничего не известно. Мы не умеем себя преподносить и о себе рассказывать!

Наш край славится своей промышленностью. От этого, конечно, никуда не деться. Но почему бы не использовать это для привлечения туристов? К примеру, любая угольная компания может делать у себя музеи по опыту шахты Рубана в Ленинске-Кузнецком . Оборудовать отработанный участок шахты и рассказывать там об истории угледобычи, показывать его всем желающим. Соорудить несколько панорам, исторически сменяющих друг друга, — от ручной добычи и вывоза на конях до современного состояния. К примеру, в Алтайском крае уже начали восстанавливать старые демидовские рудники с ещё большими деревянными колёсами. Это ж очень интересно! Или старые цеха КМК. История этого завода просто уникальна. Его построили за тысячу дней ударными темпами в нечеловеческих условиях. Можно один или несколько цехов оборудовать под музейную экспозицию. Людям будет очень интересно увидеть, как ковалась сталь. Можно тут же, на Верхней колонии создать экспозицию, как жили кузнецкстроевцы: землянку соорудить, несколько бараков. Металлургия области начиналась с Томского железоделательного завода. Он был построен в 1771 году на территории нынешнего Прокопьевского района. От него осталась только площадка да дамба. Мне кажется, это тоже отличное место для музейного комплекса, в котором можно рассказать об истории развития металлургии.

— Но даже местные жители об этих богатствах не знают…

— Не используем мы в полную силу природные ресурсы области для привлечения к нам туристов. У меня есть знакомый, который живёт в Туве , так он рассказывает, что к местным староверам очень активно приезжают туристы из-за границы поохотиться. Платят там по тысяче долларов за такое удовольствие. И всего-то за ночлег, еду и сопровождение. А у нас в Кузбассе столько не тронутых цивилизацией красивейших мест: Поднебесные Зубья, Горная Шория. Их нужно тоже развивать, обустраивать для туристов. Есть у нас в районе Крапивино чистейшая река Тайдон. Там такие красивые места! К тому же там водятся самые ценные породы рыб — таймень и хариус. Там можно такую рыбалку организовать!

Уникальны Липовый остров недалеко от Кузедеево, Писаные скалы на Томи, чёрные тополя в Новокузнецке, 25-метровый водопад «Лисий хвост», который находится на одном из скалистых берегов реки Кии — всё это можно показывать туристам, организовывать экскурсии, питание и проживание, если нужно. Возьмём даже наш известный водопад около Кузнецкой крепости. Чуть выше него растут реликтовые растения. Но об этом никто не знает, потому что туда просто не пройти. Почему бы не обустроить тропинку, место для фотографирования?

Есть у нас в Чебулинском районе село Чумай. Так вот, учёные предполагают, что там находятся потухшие вулканы, бушевавшие примерно 400 млн лет назад! Пока это гипотеза. Но почему бы не использовать эту красивую историю для привлечения туристов?

Интереснейшие города Мариинск Салаир . В первом сохранились уникальные каменные купеческие дома. Именно в этом городе жили самые богатые купцы — золотопромышленники. А Салаир — край серебра и золота.

Как динозавра откопать?

— Всё, что вы перечислили, нужно строить, восстанавливать. Палеонтологический центр в Шестаково тоже надо строить. А где гарантии, что он будет востребован?

— Шестаково — просто уникальное явление мирового плана. Сибирь всегда считалась холодным краем, и уж никак тут не ожидались такие находки, как останки целых семей уникальных видов ящеров. В своём проекте мы предлагаем, прежде всего, организовать Шестаковский музей-заповедник. Проект мы разработали вместе с моими студентами-выпускниками кафедры архитектуры стройфака СибГИУ. Работая над проектом, молодые архитекторы предложили основное здание выполнить в форме огромного динозавра. Предположительно в этом здании будут помещения для научного изучения останков древних ящеров, конференц-зал для научных совещаний палеонтологов. За стеклянной перегородкой туристы смогут увидеть подвижные чучела доисторических животных! Предусмотрены проектом и торговые точки для продажи сувенирной продукции, места отдыха для детей, научно-исследовательский центр изучения сибирских динозавров.

Когда я был в Лос-Анджелесе , меня просто поразил один из парков. Там поэтапно, рядом интересных экспозиций рассказывается и показывается история цивилизации. Гроты, водопады, панорамы, доисторические существа, иллюстрации к истории — всё это человек видит, объезжая парк на специальном паровозе. Почему бы не сделать точно так же и в палеонтологическом центре? Раскопки, экспозиции животных, растений, различные инсталляции. Также для туристов мы предлагаем оборудовать отдельное место, где они сами смогут поучаствовать в раскопках. Возможно, кто-то из них найдёт кость динозавра.

В центре — Верх-Чебуле уже в течение десяти лет действует Центр народных ремёсел, где местные ребята изучают основы росписи по дереву, обработки бересты, бисероплетения, керамики, ковки металла, плетения корзин. Эти поделки можно также использовать для интерьерных решений при выполнении архитектурных замыслов. Мне кажется, в этом центре можно множество идей реализовать, да даже предлагать попробовать мясо мамонта (не настоящее, конечно, а придумать интересную замену). Безусловно, не забыть про инфраструктуру: построить гостиницу, кафе. В этом случае, мне кажется, к нам поедут не только жители близлежащих регионов, но и из соседних стран!

— Сколько денег потребует данный проект? Как быстро его можно построить? И верите ли вы сами в сбыточность своего проекта?

— Конечно, такой огромный центр нужно строить поэтапно. Для начала, думаю, понадобится не меньше 1-2 млрд рублей. Область такой проект самостоятельно не потянет, поэтому нужны федеральные средства. Для этого просто необходимо увлечь проектом Министерство культуры России . Я думаю, с привлечением денег построить такой центр можно за два-три года. Начать, безусловно, нужно с музея. Подобный проект строительства палеонтологического центра обязательно должен быть реализован. Это вопрос престижа Кузбасса. Я в это верю. Без него наш край много потеряет.

Что мешает строить?

— Юрий Михайлович, а много ли в Кузбассе проектов, которые не состоялись? Какие вы можете вспомнить? И почему они не были реализованы?

— Все проекты отследить сложно. Расскажу только о тех, в проектировании которых я участвовал сам. Не был реализован интереснейший проект строительства в Новокузнецке на Кондомском шоссе за городом около озера огромного спортивного комплекса на 35 тыс. человек. На месте нового гостиничного комплекса в центре Новокузнецка мы хотели построить большую филармонию. У нас нет ничего подобного в городе! В советское время не удалось соорудить площадь и памятник Ленину напротив бывшего городского загса. К сожалению, не была реализована идея строительства Театра юного зрителя на месте нынешнего парка Жукова. Главная причина — пассивность власти.

Никого это не интересовало. Строили не культурные центры, а торговые и гостиницы.

Считаю, что без заинтересованности властей ни один проект реализовать невозможно. Пример тому Кузнецкая крепость. В 90-е годы нашу инициативу по реставрации крепости поддержал Тулеев и выделил несколько миллионов. Если бы не его заинтересованность, сажали бы сейчас на месте крепости картошку. Или туристический комплекс на горе Зелёной. Если бы Аман Тулеев первым не построил там свою Губернскую гостиницу, этот район вряд ли развивался бы такими темпами.

— Если бы не было в Кузбассе угля и металла, какой бы была область?

— Я думаю, у нас в регионе было бы множество санаториев. Вокруг красивейшая природа, лес, тайга, горы, реки и озёра, заповедники. Здесь люди отдыхали и лечились бы, а также развлекались: сплавы по горным речкам, восхождения на горы, посещение уникальных природных мест, ну, и конечно, участвовали бы в раскопках, искали кости динозавров!