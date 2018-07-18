Курганцам, чьи дома обслуживал ГУП «Лён Зауралья», предлагают установить индивидуальные теплопункты

С нового отопительного сезона поставлять тепло жителям будет другая организация

В отношении ГУП «Лён Зауралья» принято решение о возобновлении дела о банкротстве, сообщает пресс-служба администрации Кургана. Сейчас предприятие отвечает за подачу тепла для девяти домов по ул. Чернореченская 109, 109а, 115, 119, 123, 123б, 123в, 125 и Промышленная 31. Чтобы осенью жители получили тепло, администрация планирует переподключить дома, запитанные от котельной ГУПа, на альтернативные источники, рассказали 45.ru в пресс-службе города.

Один из путей решения — установить индивидуальные теплопункты в домах. Для этого нужно будет провести реконструкцию общего имущества. Этот вопрос на собраниях должны обсудить жители домов. Только после согласия горожан, в единой теплоснабжающей организации начнут проектировать ИТП.

В ГУП «Лён Зауралья» подтвердили, что в отношении предприятия идёт процедура наблюдения, и подключать дома осенью ГУП не планирует.

— Процедура передачи домов идёт с июня. Собственники по сути ничего не заметят — смена поставщика произоёдйт, и квитанции пойдут нет от «Льна Зауралья», а от ПАО КГК или другой организации. Новые дома ГУП подключать не планирует — на собрании кредиторов уже по сути принято решение, что предприятие уходит в банкротство, — рассказал по телефону представитель предприятия Григорий Шнейдер. Он добавил, что жители должны за отопление около 3,5 миллионов рублей. Однако долг самого предприятия за поставленный ресурс на порядок больше.