Аресты бизнесу не помеха. С мигрантов в Новосибирске продолжают брать незаконные деньги

Получение ответа по времени совпало с инспекционной поездкой в новосибирский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» сотрудников аппарата депутата Государственной думы Веры Ганзя , которая некоторое время назад обращалась в Генеральную прокуратуру России с предложением проверить законность работы центра. На месте помощник депутата Госдумы Камиль Джафаров убедился, что в миграционном центре по-прежнему незаконно взымают плату за бесплатные государственные услуги, связанные с приобретением патентов трудовыми мигрантами и их дактилоскопией. Подробности — в материале «ФедералПресс»

О приказе забыть

Отправляя запрос в Главное управление МВД по Новосибирской области , «ФедералПресс» преследовал цель выяснить, законно ли работает новосибирский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ФГУП ПВС). В ноябре прошлого года министр МВД Владимир Колокольцев подписал приказ № 888, где утвердил новую типовую форму соглашения, которое должно заключаться между субъектом Федерации и министерством. В документе, который должен действовать уже в этом году, они обязаны определить уполномоченную организацию, которая занималась бы выдачей патентов трудовым мигрантам.

Ответ ГУ МВД по Новосибирской области обескуражил. «Соглашение о взаимодействии ГУ МВД и правительством Новосибирской области подписано и направлено на подпись в МВД России», — говорилось в ответе, подписанном начальником отдела информации и общественных связей Сергеем Щекотиным. Полковника внутренней службы даже не смутило, что подписантом подобного соглашения ГУ МВД России по Новосибирской области выступать не может.

Кроме того, полковник утверждает, что ФГУП ПВС действует на основании приказа МВД от 15 марта 2017 года. Руководитель пресс-службы ГУ МВД даже не вспомнил, что 20 октября прошлого года министр МВД Владимир Колокольцев подписал приказ № 800, который вводил с 1 января 2018 года новый административный регламент по выдаче патентов иностранным гражданам. Этим же приказом министр отменял все ранее существовавшие соглашения, а значит руководитель пресс-службы ГУ МВД фактически признал незаконность работы миграционного центра.

Союз паспорта и визы

Полтора месяца назад «ФедералПресс» опубликовал статью о ситуации, которая сложилась в миграционном центре Новосибирска . В ней, в частности, сообщалось, что в Новосибирской области Генеральная прокуратура РФ выясняла обстоятельства возникновения искусственной монопольной системы доступа к государственным услугам, связанной с оформлением трудовых патентов, разрешений на временное пребывание, а также вида на жительство. Расследование было инициировано депутатом Государственной думы РФ Верой Ганзя, которая обратила внимание ведомства на то, что приемом документов у трудовых мигрантов занимается Новосибирский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис», а оно уже шестой месяц не имеет на это правовых оснований. Кроме того, было известно, что в здании миграционного центра ФГУП по адресу Есенина, 1г действует коммерческая организация, взимающая плату за бесплатные госуслуги, которые связаны с получением патентов трудовыми мигрантами и их дактилоскопией.

Примерно в это же время сотрудниками ФСБ были задержаны Ибрагим Иномов, который некоторое время назад был генеральным директором ООО «Медицинская миграционная служба», а также Владимир Постников , возглавляющий ФГУП ПВС. В настоящее время Ибрагим Иномов по решению суда находится под стражей, в то время как Владимиру Постникову, учитывая семейные обстоятельства, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против обоих в настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконной миграции и незаконном получении денег за бесплатные государственные услуги. Источники в ФСБ подтвердили «ФедералПресс» эту информацию, но от подробностей возбужденного дела пока воздерживаются, ссылаясь на тайну следствия.

Чуть позже выяснилось, что бенефициаром действующих в миграционном центре в Новосибирске структур был известный в городе предприниматель, работавший на рынке наружной рекламы. Константин Валов известен как создатель рекламного агентства «АртБизнесЛайн», владеет пакетами акций (от 65 до 88 процентов) в компаниях, работающих с трудовыми мигрантами в здании миграционного центра на Есенина, 1г. При этом оказалось, что предприниматель также является зятем руководителя Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Звягинцева

Папиллярные линии не меняются

«В том, что миграционный центр в Новосибирске работает незаконно, я убедился лично, — заявил «ФедералПресс» помощник депутата Госдумы Веры Ганзя Камиль Джафаров. — Для этого я лично поехал на Есенина, 1г, и увиденное меня потрясло».

На месте помощник депутата Госдумы выяснил, что на регистрационной стойке миграционного центра талончики на подачу документов просто не выдаются, а из многочисленных окон ФГУП работает только одно. «Информационные стенды, где говорилось бы о том, какие услуги являются бесплатными, фактически отсутствуют, — сообщил Камиль Джафаров. — Мне с большим трудом нашли одну старую папку, где рассказывалось об этом».

Как отметил помощник депутата Госдумы, приемом документов от трудовых мигрантов занимается исключительно коммерческая структура. По его словам, за услуги, которые являются бесплатными, она взымает плату: 2500 рублей за патент и 500 рублей — за обязательную дактилоскопию. «Закрытые окна ФГУП, где должны принимать документы, мне пытались неловко объяснить тем, что сотрудники центра находятся на больничном, — отметил Камиль Джафаров. — Государственная структура фактически не занимается приемом документов, а только выдает патенты трудовым мигрантам, с которых уже взяла деньги коммерческая структура».

Эксперты уже пытаются оценить масштабы незаконного оборота денег. «По самым скромным подсчетам, за пять месяцев нынешнего года через местный миграционный центр Новосибирска прошло не менее 200 млн рублей, — считает член попечительского совета фонда „Открытая власть“ Егор Петров. — Но если уже арестованы несколько руководителей миграционного центра, то не исключено, что ФСБ решила всерьез взяться за этот незаконный бизнес».

Показательно, что в ГУ МВД по Новосибирской области довольно своеобразно решили прокомментировать арест руководителя ФГУП ПВС Владимира Постникова. «Сообщаю, что указанное в запросе лицо сотрудниками полиции не задерживалось», — написал «ФедералПресс» начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Сергей Щекотин.