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«Левый фронт» Удальцова провел в Сокольниках согласованный митинг против пенсионной реформы
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«Левый фронт» Удальцова провел в Сокольниках согласованный митинг против пенсионной реформы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Согласованная акции против изменения пенсионного законодательства состоялась в «гайд-парке» в московских Сокольниках, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Митинг был организован накануне рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме, передает
"Интерфакс"
"В «гайд-парке» в Сокольниках начался митинг с требованием не повышать пенсионный возраст. По моим оценкам, здесь собралось около пяти тысяч человек, большое пространство заполнено людьми, люди продолжают подходить", — сказал агентству Удальцов. По оценкам МВД, на согласованный митинг в Сокольниках против пенсионной реформы пришло полторы тысячи человек.
На акцию собрались представители Левого фронта, КПРФ, «Революционной рабочей партии», экологи, анархисты и представители других общественных движений. По словам Удальцова, еще на подходах к «гайд-парку» проходили стихийные шествия, люди скандировали антиправительственные лозунги и лозунги против пенсионной реформы.
"На митинге звучат требования заморозить пенсионную реформу, провести референдум по этому поводу, правительство отправить в отставку", — добавил координатор «Левого фронта».
Он напомнил, что организаторы пытались согласовать акцию в центре города, однако в связи с повышенными мерами безопасности, действующими на период чемпионата мира по футболу, митинг был согласован только в «гайд-парке». Несанкционированная акция против пенсионной реформы проходит вечером в среду в Санкт-Петербурге.
Напомним, в середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.
Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.
Решение вызвало критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст начались
акции протеста
Противники пенсионной реформы, в частности, опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами. И это при том, что бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков.
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