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В столице Югры собственники гаражей объединяются
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В столице Югры собственники гаражей объединяются 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 55 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске продолжается работа по наведению порядка в гаражных формированиях.
Два года назад в рамках проектного управления в окружном центре стартовал проект по улучшению облика гаражно-строительных кооперативов. Для этих целей создали специальную рабочую группу, которая выявляет законных собственников и недобросовестных владельцев гаражей, оказывает юридическую помощь и проводит разъяснительную работу по вопросам создания ГСК. Но это только часть мероприятий. Цель проекта систематизировать деятельность гаражных объединений, как самостоятельных хозяйствующих субъектов в соответствии с регламентирующими документами.
Сегодня в этом направлении активно ведется работа в гаражно-строительных кооперативах: «Приозерье», «Иртыш» и «Обь». В «Приозерье» проводятся мероприятия по сносу незаконно возведенных строений, владельцы гаражей в «Иртыше» разработали проект по архитектурному ограждению территории, а в «Оби», который расположен на пересечении улиц Пионерская, Строителей и Ленина за счет собственных средств владельцы гаражей восстановили дорожное покрытие внутри кооператива. Как отмечают участники ГСК «Обь», ремонт проездов выполнен качественно, в срок и менее затратно, чем, когда каждый из собственников ремонтирует участок дороги, прилегающий к его строению самостоятельно.
Члены ГСК «Обь» отмечают, что объединившись официально, по уставу кооператива, управление общим имуществом сосредоточено в одних руках — у председателя. Это позволяет эффективно и оперативно решать общие задачи.
Как поясняет руководитель проекта по улучшению облика гаражно-строительных кооперативов Дмитрий Пахлов, вступление в ГСК не снимает ответственности с каждого его участника, а наоборот, обязывает соблюдать общие правила и придерживаться единого подхода в решении возникающих вопросов.
«Незаконные постройки и несанкционированные места сброса мусора, возникающие среди гаражей, не только портят внешний облик города, но и нарушают нормы земельного законодательства. Наша задача с учетом мнений председателей гаражных кооперативов и владельцев строений, консолидировать усилия и выработать механизм решения общих проблем», — подчеркнул Дмитрий Пахлов.
Отметим, что в настоящее время в Ханты-Мансийске насчитывается более 6700 гаражей, из них порядка 2000 объединены в 12 гаражно-строительных кооперативов и являются юридическими лицами.
Получить информацию о порядке организации объединений собственников гаражей можно на официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-property-of-administration/activities_new/gsk-ob-grazhdan/ или по телефону 8-904-872-1700 — руководитель Проекта Пахлов Дмитрий Александрович.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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