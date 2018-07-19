12 кооперативов создали югорские фермеры

Число сельскохозяйственных кооперативов за последние два года в Югре увеличилось с 7 до 12. Как объяснил начальник управления агропромышленного комплекса департамента промышленности Югры Дмитрий Наливайко, кооперативы помогают сельхозпроизводителям объединять ресурсы, чтобы решать разные задачи. При чем, объединяются не только близко расположенные хозяйства, но те, что находятся в разных районах округа.

Нижневартовске и «Межмуниципальный кооператив «Ермак Агро» — один из первых. В него входит больше 20 предприятий. Они образовались, когда в округ активно начали приходить федеральные сети, возникла проблема сбыта продукции наших производителей. «Ермак Агро» получил из окружного бюджета грант 70 млн руб. на развитие собственной сети, они приобрели три объекта недвижимости в Сургуте Ханты-Мансийске . В ближайшее время их запустят и начнут реализовываться свою продукцию», — рассказал Дмитрий Наливайко.

Окружные гранты недавно также получили кооперативы «Иртыш Агро» (на производство витаминной муки для скота) и «Ханты-Мансийский» (на модернизацию мощностей по переработке дикоросов).

«Сейчас производители могут получить поддержку по двум моделям: федеральные гранты и окружные. Есть сущестенное отличие. Федеральный грант составляет 60% от необходимой суммы для проекта, 40% — должны быть собственные средства предприятия. Окружной грант покрывает 80% расходов. Также мы на уровне региона расширили перечень техники и оборудования, еобходимых в наших условиях, которые можно приобрести на средства гранта. При этом кооперативы могут пользоваться и всеми другими видами поддержки, которые получают остальные фермеры и предприятия», — сообщил начальник отдела реализации программ АПК Департамента промышленности Югры Александр Фадин . Он напомнил, что тенденция развития кооперации — общефедеральная. Есть перечень поручений президента России от 30 марта 2018 года, где дано прямое поручение главам регионов создать центры компетенций и программы по развитию сети сельских коопераций. В Югре такой центр уже создан и оказывает услуги фермерам. Чиновники заверили, что ничего общего с созданием колхозов нет, кооперативы — дело исключительно добровольное и фермеры сами решают, нужно им объединяться или нет. Меры поддержки для обычных предприятий и фермерских хозяйств остаются прежними.

Добавим, что в Югре около 1000 фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, они охватывает такие секторы агропрома как растениеводство, животноводство, рыбная отрасль, сбор и обработка дикоросов. Кстати, вся молочная продукция югорских фермеров и предприятий относится к категории ultra-fresh, то есть «очень свежая», отличается экологичностью, натуральностью и коротким сроком хранения.