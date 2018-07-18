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Лукерья Ильяшенко пожаловалась на бессонницу
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Лукерья Ильяшенко пожаловалась на бессонницу 

Russianshowbiz.info 56 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Лукерья Ильяшенко заявила подписчикам, что не представляет, как москвичи выживают летом в городе.
Девушка опубликовала грустное фото и рассказала, что совершенно не может спать в духоте. Половину ночи она старается «настроить» комфортную температуру в помещении, открывая и закрывая окна, надевая пижаму и снимая всю одежду, а также настраивая кондиционер.
Актриса не смогла справиться с эмоциями и установить нормальную температуру, а со злости чуть не разбила технику битой, но сдержалась. В качестве радикальной меры Лукерья даже пыталась поспать на балконе. Девушке было настолько жарко, что пришлось выгнать из комнаты «шерстяного» кота, который слишком горячо на нее дышал.
Ильяшенко пошутила, что у нее появились мысли о ночевке в холодильнике, но в итоге большую часть ночи актриса провела без сна. Именно поэтому девушка обратилась за советами к читателям, потому что сама не в силах справиться с духотой и жарой в столице.
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