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Отловленных бездомных животных перестанут держать в приютах
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Отловленных бездомных животных перестанут держать в приютах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Пойманных на улице безнадзорных животных можно будет выпускать на волю после вакцинации и стерилизации.
Соответствующие поправки в Закон «Об общих принципах организации мероприятий по предупреждению болезней безнадзорных животных, их лечению, отлову и содержанию» будут рассмотрены на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 18 июля. Документ был разработан Заксобранием Нижегородской области.
По действующему федеральному законодательству, отловленных животных следует содержать в приютах до наступления их естественной смерти или передачи новому владельцу. Авторы отмечают свою региональную практику возврата животных в прежнее место обитания, зарекомендовавшую себя как эффективный метод регулирования их численности.
«В условиях законодательного запрета на насильственное умерщвление животных субъекты Российской Федерации вынуждены содержать животных в приютах до наступления их естественной смерти или передачи новому владельцу. Их содержание является непосильным для бюджетов большинства регионов страны. Таким образом, неурегулированность федеральным законодательством данного вопроса понуждает исполнителей контрактов по отлову и содержанию безнадзорных животных к насильственному умерщвлению животных», — отмечается в пояснительной записке.
С другой стороны, по мнению законодателей, отпущенные после вакцинации и стерилизации на волю бездомные животные позволяют создать естественную преграду на пути проникновения в населённые пункты бешенства и других заболеваний от диких животных.
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