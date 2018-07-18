В столице Югры спасатели вытащили из воды утопающего

17 июля в Ханты-Мансийске в водоеме напротив бензозаправки по Восточной объездной тонул человек. Сообщение об утопающем поступило в единую диспетчерскую службу.

Спасатели среагировали очень быстро. Через 3 минуты они уже были на месте. Они увидели, что в 40 метрах от берега утопает мужчина. По словам спасателей, мужчина уже изрядно наглотался воды и если бы бригада приехала позже, то не успели бы его спасти. Старший дежурный смены спасателей Ханты-Мансийска Александр Самороков рассказал: «Сообщили, что требуется помощь тонущему человеку. Мы проследовали со спец. сигналами световыми и звуковыми экстренно на место, где человеку требовалась помощь. Очевидцы показали, где тонущий. Вдвоем нырнули, доплыли, вытащили его на берег. Оказали первую доврачебную помощь. До прибытия скорой помощи находились с ним. Передали его медикам».