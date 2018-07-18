С начала лета в Югре утонули уже 8 человек

Уже 8 человек погибло на воде в ХМАО , причем 2 из которых дети. И еще несколько людей находятся без вести пропавшими после отдыха на реках и озерах. Накануне спасатели Нижневартовска вместе с сотрудниками ГИМС провели операцию по вызволению из воды тонущего. Сообщение об этом поступило на единый телефон 112. «Мужчина отдыхал на берегу в компании 3 человек, решил вместе с товарищами искупаться. И течением его начало выносить на центр Оби . Причем, была большая вероятность того, что его могло занести под баржу. Жители, увидев тонущего, позвонили на единый телефон 112, и совместными усилиями ГИМС и спасателей мужчину вытащили из воды», — рассказал корреспонденту сайта город3466 начальник аварийно-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Андрей Фокин. По словам спасателей, мужчина был не трезв. И большинство таких инцидентов происходит в состоянии алкогольного опьянения.