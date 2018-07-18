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«Яндекс» зарегистрировал устройство для «умного» дома «Яндекс. Модуль»
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«Яндекс» зарегистрировал устройство для «умного» дома «Яндекс. Модуль» 

RB.ru 25 минут назад
Фото: RB.ru
Как следует из данных реестра, нотификация была зарегистрирована 21 июня. В качестве разработчика в документах значится американская компания NotAnotherOne, чей офис находится в Сан-Франциско. Отмечается, что именно эта компания производится колонку «Яндекс. Станция» и систему «умный» дом для «Мегафона».
«Яндекс» выпустит собственную систему «умный» дом уже этой осенью, указывает «Ъ». По словам близкого с ходом разработкам источника, «Яндекс. Модуль» будет частью этого «умного» дома от «Яндекса».
«Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G. Система будет базироваться на функциях «Яндекс. Станции», которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису», которая может включать музыку, кино, рассказывать новости и погоду», — рассказал источник.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что «Яндекс. Модуль» служит своего рода пультом управления для системы «умный» дом и будет продаваться в комплекте с «Яндекс. Станцией». По его оценкам, стоимость комплекта составит около 10 тысяч рублей при продаже напрямую в магазине «Яндекса» и в 12-13 тысяч рублей при поступлении в федеральную розницу.
«Яндекс» представил «Яндекс. Станцию» в конце мая. В продаже устройство появилось 10 июля и стоило 9990 рублей.
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