СМИ: «Яндекс» зарегистрировал контроллер для «умного дома»

Об этом пишет в среду «Коммерсант» со ссылкой на данные Единого реестра. Издание отмечает, что разработан «Яндекс. Модуль» американской копанией NotAnotherOne, которая ранее разработала «железо» «Яндекс. Станции» и хаб для «умного дома» Life Control, который начал продавать "МегаФон" в конце 2016-го. Основатели NotAnotherOne — причастные к созданию YotaPhone Вера Козырь и Игорь Михненко — отказались от комментариев.

Источник «Коммерсант», знакомый с ходом разработки «Яндекс. Модуля», утверждает, что устройство станет базой для системы «умного дома» от «Яндекса», которая поступит в продажу до конца текущего года. По его словам, «Модуль» — это тот же LifeControl, только слегка видоизмененный, без поддержки сотовых сетей и с частью функций «Яндекс. Станции».

"Ведомости" также пообщались с осведомленными об экспериментальных проектах «Яндекса» источниками, подтвердившими: по своим функциям «Яндекс. Модуль» будет напоминать колонку Google Home. Устройство свяжет в единую систему датчики протечек, открывания дверей, дыма и т.п., и сможет через мобильное приложение уведомлять об их срабатывании.

Неделю назад директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов , руководивший разработкой «Яндекс. Станции», сообщил в интервью "РИА Новости" , что поисковик намерен постепенно научить голосового помощника «Алиса» взаимодействовать с «умными» системами освещения, сигнализации, климатическими устройствами и бытовыми приборами. По его словам, система «умного дома» на основе «Яндекс. Станции» создана «будет, и очень скоро».

При этом представитель «Яндекса» заявил «Коммерсанту», что данные в Едином реестре нотификаций не имеют ничего общего с базой для «умного дома», а назначение «Яндекс. Модуля» и сроки его поступления в продажу в компании раскрыть не готовы.