Полиция Приморья может сорвать День Бикина

Больше месяца ФГБУ «Национальный парк „Бикин“ работает частично в „полевых“ условиях.

Сотрудники не могут нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи. Все это происходит из-за того, что в конце мая в офисе нацпарка проверили обыск с грубыми нарушениями законодательства. Все важные документы изъяли представители отела полиции Пожарского района. При этом работникам национального парка до сих пор (!) не разрешили сделать полноценные копии. По факту — без изъятой документации, которую возвращать по всей видимости не собираются, учреждение может вскоре прекратить свою работу.

— Мало того, что обыск лично в моём кабинете проводили, когда я официально был в отпуске, сотрудники полиции взломали замок, вынесли оргтехнику, огромное количество документов, так теперь нам ещё не отвечают нормально на наши запросы о ходе расследования, — рассказал директор нацпарка Алексей Кудрявцев . — Учреждение сейчас работает, мы стараемся оформлять все документы в соответствии с законодательством, стараемся вовремя выплачивать всем сотрудникам зарплату, но без изъятой документации нам долго не проработать. Там штатное расписание, должностные инструкции, бухгалтерские документы: мы бюджетное учреждение и должны хранить все это у себя, чтобы можно было отчитываться. Нам скоро могут начать выписывать штрафы просто за то, что у нас под рукой нет определённых бумаг.

Как сообщал „АиФ-Приморья“, 30 мая в офисе нацпарка в п. Лучегорск сотрудники отдела экономической безопасности отдела полиции Пожарского района провели осмотр помещений. Они взломали двери и изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях.

Сейчас в учреждении работают 111 человек, 49 из них — из числа коренных малочисленных народов. Сотрудники возмущены действиями полиции и не знают, как работать дальше, и чего ждать от правоохранительных органов. Всё это происходит на фоне подготовки к большому ежегодному празднику День Бикина, который в национальном парке планируют отпраздновать 3-5 августа. Правда, сейчас никто в учреждении не уверен в том, что праздник состоится.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и в надежде положить конец полицейскому произволу, руководство нацпарка написало жалобу в адрес министру внутренних дел РФ , генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ

КСТАТИ