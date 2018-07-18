Парк «Бикин» лишился тигра

Сотрудники Национального парка «Бикин», который недавно был внесён в объекты всемирного наследия «Юнеско», в ходе очередного рейда наткнулись на труп амурского тигра, сообщает пресс-служба нацпарка. Мёртвый хищник обнаружен 18 июля в русле реки Бикин.

Бригада специалисты в ближайшее время отправятся к находке, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу.

«Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло»,

Сотрудники заповедной территории рассказали, что смерть тигра может настигнуть и при переправе через реки. Это связано с физиологическими особенностями большой кошки, тигры не умеют высоко держать голову над водой и при волнах и течении могут захлебывается.

За последнее столетие численность амурского тигра сократилась в 25 раз — от 100 до 4 тыс.

Этим летом национальный парк «Бикин» включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках расширения «Центрального Сихотэ-Алиня».