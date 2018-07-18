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Парк «Бикин» лишился тигра
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Парк «Бикин» лишился тигра 

News.ru 1 час назад
Сотрудники Национального парка «Бикин», который недавно был внесён в объекты всемирного наследия «Юнеско», в ходе очередного рейда наткнулись на труп амурского тигра, сообщает пресс-служба нацпарка. Мёртвый хищник обнаружен 18 июля в русле реки Бикин.
Бригада специалисты в ближайшее время отправятся к находке, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу.
«Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло»,
— написал директор нацпарка Алексей Кудрявцев.
Сотрудники заповедной территории рассказали, что смерть тигра может настигнуть и при переправе через реки. Это связано с физиологическими особенностями большой кошки, тигры не умеют высоко держать голову над водой и при волнах и течении могут захлебывается.
За последнее столетие численность амурского тигра сократилась в 25 раз — от 100 до 4 тыс.
Этим летом национальный парк «Бикин» включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках расширения «Центрального Сихотэ-Алиня».
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