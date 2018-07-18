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Около 50 тыс. обращений принял флагманский офис «Мои документы» в ЦАО с 15 января
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Около 50 тыс. обращений принял флагманский офис «Мои документы» в ЦАО с 15 января 

Агентство «Москва» 1 час назад
С момента открытия, 15 января 2018 г., во флагманский офис «Мои документы» в Центральном округе столицы поступило около 50 тыс. обращений. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«За время работы флагмана зафиксировано около 50 тыс. обращений. Главное отличие флагманских центров от обычных — расширенный перечень услуг, дополнительные сервисы и удобный график для тех, кто работает допоздна (с 10:00 до 22:00). Во флагманском офисе часто проводят различные мастер-классы и лекции. Всего состоялось около 70 мероприятий, их посетили почти 1,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что самая популярная услуга за время флагмана — регистрация транспортных средств, ею воспользовались более 12 тыс. раз. Услуга по регистрации прав собственности стала второй по популярности — более 7,5 тыс. обращений. Услугой «Мое фото» за полгода воспользовались более 2,5 тыс. москвичей, услугами «Мое здоровье» и «Мой нотариус» — свыше 1,3 тыс. человек, услугами для малого бизнеса — более 1 тыс. человек.
Флагманский офис «Мои документы» в ЦАО открыт в ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, д. 2).
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