Антинаркотическая политика Югры дала положительные результаты

В Окружном правительстве состоялось заседание антинаркотической комиссии. Встреча прошла под председательством первого заместителя главы региона Алексея Шипилова

На повестке дня стоял широко обсуждаемый вопрос противодействия безрецептурному отпуску лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный эффект. Кроме того, участники заседания обсудили профилактику правонарушений, связанных с немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ.

«В ходе плановых проверок рассматриваемые нарушения, как правило, не выявляются. Но в рамках внеплановых проверок, которые Росздравнадзор вправе проводить без предупреждения аптечной организации, возникают сложности выявления данных нарушений в связи с сокрытием сотрудниками учреждений фактов, подтверждающих противоправную деятельность. Хотя нарушения выявляются чаще, чем при проведении плановых проверок», — отметил заместитель руководителя ведомства Сергей Павлов

По мнению участники совещания, необходимо ужесточить наказание аптек, которые периодически попадают в список недобросовестных в связи с безрецептурной продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивными свойствами.

Отметим, что в Югре предпринимаются меры по оперативному реагированию на факторы, негативно влияющие на развитие наркоситуации в регионе.

«Так, с начала 2018 года с участием сотрудников полиции автономного округа было организовано и проведено более 4 тысяч мероприятий антинаркотической направленности, в том числе 21 масштабная акция и оперативно-профилактическая операция», — сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Югре Михаил Фадеев

Такие меры борьбы с наркоманией позволили добиться положительных результатов. В частности, на 11,9% снижено количество преступлений всех категорий, совершенных наркоманами; на 34,7% — количество преступлений в состоянии наркотического опьянения; на 28,6% удалось сократить число выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними; на 38,9% — число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете отделе по делам несовершеннолетних в связи с потреблением наркотических средств; на 10,7% — число подростков-правонарушителей, поставленных на учет.