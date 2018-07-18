Красноярцу пообещали убрать свалку в Советском районе весной 2018 года

Администрация Советского района пообещала красноярцу убрать свалку в районе дома по ул. Молокова,14 во время весеннего двухмесячника в 2018 году. Письмо на почту местному жителю отправили 6 июля.

«Первый ответ на мою жалобу отправили 20 июня. В письме мне формально предложили самому убрать мусор. Формулировка была такой: уборка участков, не вошедших в реестр содержания объектов озеленения, осуществляется в рамках двухмесячников с участием активных граждан. Принять участие в акциях по санитарной очистке может любой желающий», — рассказал красноярец.

В конце письма департамент городского хозяйства пообещал направить жалобу в администрацию Советского района. Из второй инстанции письмо пришло 6 июля.

«Территория, указанная в вашем обращении, будет убрана в рамках весеннего двухмесячника в 2018 году», — говорится в ответном письме.

К слову, тот самый весенний двухмесячник закончился в апреле 2018 года. Администрация этот факт не учла, то ли по невнимательности, то ли полагая, что адресат подвоха не заметит.

По словам молодого человека, свалку там до сих пор не убрали. На прошлой неделе там скашивали траву, но участок с горой мусора работники старательно обошли, забросав его сухостоем.

Фото предоставлено читателем Sibnovosti.ru