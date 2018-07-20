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Волгоградцам обещают дождливые выходные с градом и грозами
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Волгоградцам обещают дождливые выходные с градом и грозами 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
В предстоящие выходные жителям региона вряд ли удастся позагорать на пляжах. Метеорологи прогнозируют на территории Волгоградской области ливни и грозы, а местами осадки выпадут в виде града.
Дожди будут лить до понедельника
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии сегодня практически во всех районах региона прольются кратковременные дожди.
— Юго-восточный ветер во время ливней и грозы будет достигать 15–20 м/с. Столбик термометра не превысит отметку +27ºС, хотя в отдельных районах он может раскалиться до 33°С, — пояснили в волгоградском ЦГМС. — Местами выпадет град.
В Волгограде сегодня весь день будет переменная облачность.
— В областном центре ожидаются кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра во время разгула стихии усилятся до 18м/с. Днём температура воздуха прогреется до +29…+31ºС.
Дожди не покинут волгоградский регион по прогнозам синоптиков все выходные.
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