Волгоградской области обещают дожди с грозами

На территории Волгоградской области синоптики прогнозируют дождливую погоду, сопровождающуюся грозами. Жара немного отступит, благодаря осадкам и юго-западному ветру.

Волгоградцев предупреждают о сильном ветре

Как рассказали V1.ru в волгоградском в центре по Гидрометеорологии, пришедшая в регион дождливая погода сохранится, как минимум, до выходных.

— Кратковременные дожди с грозами ожидаются на территории всей Волгоградской области. Местами юго-западный ветер может достигать порывов до 18 м/с, — пояснили в ЦГМС. — Осадки принесут с собой прохладу. Столбик термометра в различных муниципальных районах региона не будет превышать +22…+27ºС.

По прогнозам синоптиков погода в Волгограде не будет сильно отличаться от региона.

— Днём и вечером ожидается переменная облачность. Непродолжительные дожди будут сопровождаться грозами. При грозе возможно усиление ветра до 16 м/с. Днём столбик термометра прогреется до +29…+31ºС.

В региональном управлении МЧС советуют волгоградцам во время разгула ветра не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями.

— Во время непогоды не лишним будет закрыть окна и форточки, — добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Чтобы не попасть под разбушевавшуюся стихию, советуем горожанам отложить поездки на природу и пляжи.

Из-за мощного ливня, прошедшего в Волгограде в воскресенье, в городе-герое до сих пор сохраняется режим чрезвычайной ситуации.