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Белый дом выпросил огромную скидку у Boeing
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Белый дом выпросил огромную скидку у Boeing 

News.ru 1 час назад
Компания Boeing заключила контракт на строительство новых самолетов для президента США Дональда Трампа, а также его последующих преемников.
Сумма контракта $3,6 млрд Это сума значительно занижена ввиду огромной скидки, пишет The Wall Street Journal.
Проект обещают завершить в конце 2024 года, за проектирования возьмутся в начале 2019 года.
Скидки от корпорации добивались в течение полутора лет, учетом инфляции она составит порядка $1 млрд
Авиапарк Белого дома состоит из двух бортов на базе Boeing 747-200B, — дальнемагистральные двухпалубные широкофюзеляжные самолёты.
В 2017 срок их эксплуатации достиг 30 лет.
Первым президентом США, которого они подняли в воздух, был Рональд Рейган.
Ранее Трамп подтвердил, что намерен перекрасить президентский самолет в цвета флага США: красный, белый и синий.
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