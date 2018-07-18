Белый дом выпросил огромную скидку у Boeing

Сумма контракта $3,6 млрд Это сума значительно занижена ввиду огромной скидки, пишет The Wall Street Journal

Проект обещают завершить в конце 2024 года, за проектирования возьмутся в начале 2019 года.

Скидки от корпорации добивались в течение полутора лет, учетом инфляции она составит порядка $1 млрд

Авиапарк Белого дома состоит из двух бортов на базе Boeing 747-200B, — дальнемагистральные двухпалубные широкофюзеляжные самолёты.

В 2017 срок их эксплуатации достиг 30 лет.

Первым президентом США, которого они подняли в воздух, был Рональд Рейган

Ранее Трамп подтвердил, что намерен перекрасить президентский самолет в цвета флага США: красный, белый и синий.