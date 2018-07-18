В Омской области экс-директор школы забрала себе премии учителей

Прокурор Муромцевского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Низовской средней образовательной школы. Женщина обвиняется по части 1 статьи 286 УК РФ, сообщает региональная прокуратура

Следствие установило, что летом 2016 года директор не собрала комиссию для распределения премий учителям, а самостоятельно составила и подписала приказы о премировании пяти сотрудников. После чего она заявила, что перечисленные деньги ей должны вернуть за исключением подоходного налога. В ответ педагоги передали ей полученные премии.

Таким образом, женщина причинила ущерб школе на сумму более 48 тысяч рублей. Во время расследования омичка не признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромцевский районный суд.