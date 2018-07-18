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В Тарко-Сале скоро откроют новую набережную
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В Тарко-Сале скоро откроют новую набережную 

Красный Север 1 час назад
С середины июня в Тарко-Сале возобновились работы по строительству набережной. Объект представляет собой комплекс из нескольких сооружений, объединенных в общую архитектурную композицию.
Это сама набережная на правом берегу Пякупура с лестничным сходом к воде, смотровыми площадками, газонами, пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами. Особое место в проекте занимают два фонтана — «Каскадный» и «Музыкальный», сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Сейчас строители устраивают монолитную подпорную стену, монтируют и подключают декоративные светильники, прокладывают электрокабели. В первую очередь строительства, помимо прочего, входит облицовка набережной плитами и монтаж блочной трансформаторной подстанции.
Вторая очередь включает в себя обустройство фонтанов, установку скульптур «Чум» и «Олень», мощение и озеленение.
Отметим, что Михаил Саргин, чье имя носит новая набережная, был членом оргбюро по организации района, составителем первой карты Пуровского района, участником Великой Отечественной войны. В конце декабря 1932 года с экспедицией на оленьих упряжках он достиг места слияния рек Пякупур и Айваседапур. На одном из росших там деревьев Михаил Саргин сделал затес «Строиться здесь». На этом месте сейчас стоит памятник «С горизонта пришедшие».
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