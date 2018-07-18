Пляжи Вьетнама признаны самыми дешевыми в мире

Голландская туристическая компания TravelBird поставила Вьетнам на первое место в своем индексе доступности пляжей

Список составлен на основе тех сумм, которые туристу придется заплатить для отдыха на каждом из 327 популярных пляжей в более чем 90 странах. В сумму вошли стоимость обслуживания на пляже (вход, шезлонг и зонтик), бутылки воды, солнцезащитного крема, пива, мороженного и обеда. Цифры основаны на данных местных турагентств и Всемирной туристской организации.

На первом месте стоят пляжи Вьетнама. Самыми дешевыми внутри самой страны были признаны пляж Куа Дай в Хойане, городской пляж Нячанга и Лонг Бич на Фукуоке. Первый признан наиболее бюджетным со следующими цифрами:

Плата за обслуживание — 1,10 евро

Обед (+напиток и десерт) на одного человека — 7,43 евро

Солнцезащитный крем (200 мл) — 2,07 евро

Вода (500 мл) — 0,37 евро

Пиво — 1,6 евро

Мороженное — 0,87 евро

Итого: 13,44 евро (примерно 981,25 рублей или 363 000 донгов)

Пляж Хойана был признан самым дешевым и в рейтингах 2017 и 2016 годов. В реальности, конечно же, во Вьетнаме гораздо больше пляжей, которые стоят еще дешевле, что никак не сказывается на качестве отдыха. К примеру, весь вышеописанный комплект на пляже Paradise обойдется максимум в 9,98 евро на человека.

Самым дорогим оказался пляж Ансе Вата на французском тихоокеанском острове Новая Каледония . Для отдыха в этом месте придется раскошелиться на 78,57 евро.

Источник: Vietnam.net