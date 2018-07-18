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В «Янтарьэнерго» назвали причину вечернего отключения света в Калининграде
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В «Янтарьэнерго» назвали причину вечернего отключения света в Калининграде 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининграде вечером во вторник, 17 июля, отключили электричество на десятке улиц. Произошло это из-за аварии на абонентской линии «БалтСтройИндустрия», сообщила «Клопс» специалист пресс-службы АО «Янтарьэнерго» Анна Червоненко.
"В 22:17 на ПС О-30 «Московская» произошло технологическое нарушение с обесточиванием потребителей Ленинградского района. Специалисты «Янтарьэнерго» оперативно среагировали, на место для ликвидации технологического нарушения выехали оперативно-выездные бригады. В 23:14 все потребители были запитаны по резервным источникам электроснабжения", — отметили в пресс-службе.
Без света вечером во вторник остались два района города: Центральный и Ленинградский. Электричество отключили в части домов на Московском проспекте, улице Тюленина, Зарайской, 1812 года, Стекольной, Гагарина, Черняховского, Невского, на набережной Адмирала Трибуца, а также в садовых товариществах «ЦБЗ-1» и «Чайка».
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