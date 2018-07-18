«Минное поле в квадрате»: Эксперт устроила Орловской области диагностику

Человеческий не капитал

По словам Натальи Зубаревич, конкуренция на рынке будет снижаться, так как население стареет. В целом в России количество людей трудоспособного возраста к 2025 году сократится на 6 — 8 млн человек.

«Плохая история, но сделать мы ничего не сможем, кроме как пустить большое количество трудовых мигрантов. Внутренний голос говорит, что российское население к этому не очень готово. Рынок труда будет сужаться быстро, а у вас еще и опережающе быстро Орловская область имеет самые худшие позиции по сумме миграционного оттока и естественной убыли населения. Области прилегающие, а также Белгородская и Воронежская, привлекательнее для мигрантов — лучше условия. А вот Орел Тамбов , Иваново — это сочетание двух видов оттока. Можно ли это переломить? Нет. Это значит, что трудовые ресурсы будут сжиматься. Молодежь будет уезжать. Хотя вопрос в мере этого отъезда, вы сами прекрасно понимаете».

Не все так плохо с долголетием

По ожидаемой продолжительности жизни Орловская область в середняках среди субъектов Российской Федерации. Уровень долголетия, хоть и ниже среднероссийского, но подрос. В худшем положении нечерноземье.

«Уровень маргинализации Орловской области существенно слабее на фоне нечерноземных областей. Это значит, что работу найти легче. Притягивайте бизнес, пытайтесь ему объяснить: Белгород — неплох, Воронеж — неплох, мы — тоже ничего!»

Работяг найдете

Наталья Зубаревич оценила наш регион с точки зрения уровня образования. Она выслушала речи про высокий потенциал высшей школы, опорный вуз. Но перепись 2010 года показывает, что доля городского населения с высшим образованием мала. В рейтинге регионов по этому показателю Орловщина в конце списка.

«Я должна жестко заключить: и по высшему, и по среднему профессиональному образованию позиции области не так хороши. Работяг найдете. Вменяемых специалистов — уже будет сложнее, но для них еще нужны рабочие места».

Классический «стакан»

Орловская область по экономике — устойчивый середняк. Наталья Зубаревич подчеркнула, что во времена губернатора Егора Строева было немного лучше, так как он мог притягивать преференции, машиностроение не было до конца разрушено, металлопрокат и некоторые другие отрасли.

«Сейчас вы ровно в середине. Стакан полупустой или полуполный? Руководство всегда говорит — полуполный. Но при принятии решений — он полупустой. Надо ловить и искать не самые явные конкурентные преимущества».

Встроиться в цепь

Наталья Зубаревич считает, что Орловскую область нельзя в полной мере назвать промышленным регионом. На субъект приходится лишь 0,2% промышленности страны. По мнению эксперта, нам не стоит ожидать никаких крупных капиталоемких проектов в этой сфере.

«Нужен точечный поиск ниш на рынке, где область может вписаться в цепочки добавленной стоимости промпроизводства. Сами не пробьетесь и продукцию не продадите».

Специфичный кризис

Наталья Зубаревич отметила, что Россия переживает специфический кризис. Она подчеркнула, что официальные данные говорят о крошечном спаде в промышленности, а потом наметился рост. Однако в 2017 году была пересмотрена методика, чтобы показатели улучшились для формального выхода из кризиса.

«Главное, из чего мы не можем выкарабкаться, это чудовищный спад инвестиций, который был в 2015 году. Спад в доходах населения удалось преодолеть только в начале 2018 года и во многом в связи с выборами. Наконец, спад розницы, из него началось очень медленное выкарабкивание. Никто не ожидает быстрого роста доходов население».

Наталья Зубаревич оценила, как Орловская область чувствует себя в этот кризис. С точки зрения промпроизводства плохо.

«В стране уже плюс, а вы еще в минусе. Причина — нет игроков, которые вытаскивали бы промышленность. Она разрозненна, некрупная. Не могу сказать, что вы одни, но таких регионов достаточно немного. Объем инвестиций у вас был невелик, поэтому падение некритично».

Место под инвестиционным солнцем

Эксперт подчеркнула, что бизнес не хочет рисковать деньгами. Конкуренция на многих рынках очень высокая, а спрос не растет. Сейчас входить в инвестциклы намного сложнее. Орловской области нужно думать и придумывать особые условия, чтобы бизнес пришел именно сюда. Он не торопится, все ждут развития событий, что будет и с экономикой, и с остальным фоном.

«Могу сказать, что у вас не все так плохо по сравнению с индустриальными регионами. Бизнес отполз. Доля Орловской области в инвестициях страны ниже ее доли населения. Вы не можете быть крупным, привлекательным для инвесторов местом. Деньги идут в Тюменскую область , столицы, Татарстан ».

Инвестиции в жилищном секторе Наталья Зубаревич оценила как неплохие. Хотя с доходами не очень, но население вложилось в этот рынок. Однако девелоперы работают на границе платежеспособности. Наверное, им надо помогать, отметила Зубаревич.

Цифры, по которым «мерят господ губернаторов»

В 2018 году розничная торговля +2% после спада. Безработица в Орловской области слегка повышенная на фоне Центра (6,6%).

«Если верить расчетам «Росстата», то совокупное падение заработной платы за весь период кризиса с 2014 по 2017 было в два раза более сильным, чем в среднем по России. Значит, ваши работодатели на крупных и средних предприятиях не снижали зарплату, они ее «поджали» и долго не повышали. 2015 год — 13,5% инфляция. Кто-то начал добавлять, а ваши сидели и не торопились. Зарплата на ваших предприятиях стала менее конкурентоспособна. У этого есть два конца: в дешевые регионы бизнес с трудоемким производством придет быстрее, в дешевых регионах люди с хорошими квалификациями и компетенциями отваливаются быстрее. Между этой Сциллой и Харибдой (два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие мореходов) вам и придется крутиться».

В 2018 году спад доходов населения продолжался, несмотря на выполнение майских указов, пенсионные добавки. Наталья Зубаревич подчеркнула, что орловцы, хотя и получают зарплату меньше, чем во многих регионах, однако по отношению к стоимости жизни у региона средняя конкурентоспособность. Уровень бедности, по последним данным выше среднероссийского на 0,9% и составляет 14,5%, что «не смертельно», считает эксперт.

«Для того, чтобы этот показатель приводить в некое соответствие, вам придется внимательно посмотреть, что у вас происходит в системе социальной защиты населения».

Запущенность экономики низким качеством управления

«Основные выводы по социально-экономическому блоку. Проблемы демографически острые продолжат нарастать. С миграцией все зависит от того, как будет отрываться столица с англомерацией, потому что именно этот пылесос тянет на полную мощность. По уровню демографии все уже предопределено, имеется в виду естественная убыль. Последний кризис для области был более тяжелым и длинным. Это запущенность экономики низким качеством управления. Это все последствия. Воронеж был долго такой же, до тех пор пока не пришел Гордеев. Я могу в красках рассказать, как шло отстраивание другой политики — авторитарной. Артамонов начинал по-другому, он был там, он был свой. Он собрал и вырастил команду. Но тогда был период быстрого экономического роста, у нас не были кругом враги, поэтому все получилось. Истории успеха каждого региона индивидуальные, кальки не работают, надо садиться и думать, с учетом, что сейчас общий экономический фон, мягко говоря, не лучший».

Праздник трансфертного дождя

Наталья Зубаревич подчеркнула, что Орловская область среднедотационная. В 2015 — 2017 годах объем помощи был сокращен федеральным центром, это общая практика, не связанная с кризисом.

«Рост начался только в 2017 году и носил относительно предвыборный характер. В 2018 году это уже праздник трансфертного дождя. Думать, что это продлится вечно, я бы не стала».

Эксперт подчеркнула, что доля Крыма Севастополя в трансфертах стабильна, будет еще расти. Остальным регионам рассчитывать на то, что деньги будут добавлены (не выборные) не стоит.

«У вас не здорово, но таких наберется десятка три регионов. Денег нет — это правда. Но всех выровняли почти под одинаковых. Вы оказались в очень небольшой плюсовой зоне и вышли на баланс: сколько пива, столько песен. +4% доходы, +4% расходы».

Эксперт назвала печальным, что в структуре доходов очень низкая доля налогов на прибыль. Пониженный приход от НДФЛ говорит об объеме зарплат и доле теневых. Чуток выше акцизы, но это пиво, алкоголь. Наталья Зубаревич отметила, что ее поразила приличная доля налога на имущество, хотя нет ни металлургических комбинатов, ни нефтяных «качалок». Все прояснила реплика из зала о значительном повышении кадастровой стоимости. Эксперт отметила, что над этим странным ходом нужно подумать.

Минное поле в квадрате

«Расходы — не жирно, но сравните с другими. Сейчас вы держите на уровне ¾ от средних по России. Вам не догнать тех, кто сам заработал или получил много федеральных денег. В структуре расходов Орловская область снова ближе к середине. Вы не все тратите на социалку, вы хотите тратить еще на развитие».

Эксперт усомнилась, что высокие расходы на нацэкономику эффективны. Отметила, что велики траты на образование (30%) и социальную защиту (27%). По ее мнению, регион, который не может свести расходы и доходы, должен пересмотреть взятые на себя обязательства.

«Вам придется с этим что-то делать. Оптимизация, как повышение пенсионного возраста, минное поле только в квадрате. Получатели в основном пожилое население, заслуженное».

Полупатриархальный регион

Наталья Зубаревич заявила, что не видит потенциала Мценска . Из Орла не получается агломерации — маловат.

«Но надо проглядеть все возможности капитализации этого ресурса: притягивание мигрантов, обучение, вплоть до налаживания городской жизни, которая меняет людям мозги. Это важно. Орловщина всегда была полупатриархальным регионом. Вам надо уходить от этого. Угрюмая среда никому не интересна. Кто быстрее уходит от этого, у того получается. У Калуги — те же 300 тысяч. Ярославль успешен, в Твери довольно удачные изменения. Лучше всего — Воронеж! Последите за своей средой. Там небольшие инвестиции нужны. Проблема в коммуникации — с людьми надо разговаривать, вовлекать, не кидать обещаниями. У Гордеева получилось. А начинал тяжело — менял команду, по полгода не сидели. И еще был очень хороший контакт с мэром Воронежа. Губернатор как арбитр, который договаривается, который пытается балансировать. Все понимают, что есть рынки и акулы. Губернатор ведет с ними переговоры и коммуницирует — очень тяжелая работа».

«Серп и молот»

«В особые экономические зоны пошли деньги, когда страна «перла». Вы это проспали. Работа губернатора с вменяемой командой — это только первое. Второе — объективные условия и преимущества, которые не умирают со сменой губернатора. 100 километров от Москвы и уже созданную транзитную инфраструктуру не пропьешь. 1+1=4. Так, все деньги, которые шли на промплощадки в Калуге, они занимали на рынке 2005 и 2006 года на свой страх и риск. Когда доллар вырос, они пали в ногу Белому дому с просьбой помочь, но им было уже, что показать».

Что делать?

Никаких простых всеобъемлющих мер не будет, предупредила Наталья Зубаревич. Предстоит тяжелая, монотонная работа, в которой будут ошибки, так как область запущена. Стартовая позиция не лучшая на фоне не лучшей позиции в стране, отметила эксперт. Орловская область не может рассчитывать на приток федеральных денег, как Северный Кавказ. Даже если появятся инвесторы, сразу деньги не пойдут. Регион сначала «закрутят» для наилучших условий, а далее, может быть, можно рассчитывать на еще одну точку прибыли.

У области мало инструментов для роста доходов бюджета, так как велика зависимость от политики Минфина, включая изменение доли акцизов, идущих в региональный бюджет. Необходимо использовать потенциал Орла и Мценска как центров развития. Нужно биться с соседними регионами за инвесторов в агропромышленном комплексе. Обязательно проводить более сбалансированную бюджетную политику и оптимизировать траты на социальную защиту, переходя к таргетированным расходам — пособия бедному населению.

Все выступление можно посмотреть по ссылке.

(Фото пресс-службы губернатора Орловской области).

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