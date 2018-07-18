Ликбез для Эйнштейна

19 июля 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности.

Джон Кеннеди. Постановления ВЧК ликбеза, которой руководил нарком Луначарский имели обязательный характер. Это было начало строительства лучшей в мире советской системы образования, приоритет которой в 1960-х годах признал президент США

В XVII веке кардинал Ришелье говорил: «Государство, все подданные которого образованы, подобно чудовищу, все органы которого наделены зрением». В ХХ веке грамотность стала фактором национальной безопасности и экономической эффективности. Но в Российской империи неграмотным было 75% населения. В Сибири грамотных было только 12%. Ни о мировой революции, ни о модернизации промышленности с таким показателем мечтать не приходилось.

Культурная революция была логическим продолжением социалистической революции. В 1920 году во всех губерниях созданы курсы учителей — ликвидаторов неграмотности. В 1922 году проведен 1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности. Решено в первую очередь обучить грамоте рабочих, членов профсоюза и трудящихся в возрасте 18-30 лет. Программа включала чтение, письмо, счёт. Вышли первые рабоче-крестьянские буквари с легендарной фразой «Мы не рабы, рабы — не мы». Было создано добровольное общество «Долой неграмотность».

Работа учителя была сопряжена с риском. Беспризорников в СССР году было 7 миллионов. Работа с беспризорниками была поручена Дзержинскому и предполагала не только трудовое воспитание, но и обучение грамоте.

И все равно СССР к 1926 году занимал по уровню грамотности лишь 19-е место в Европе, уступая, трудно поверить, Турции Португалии . В 1928 году ВЛКСМ объявил призыв культармейцев — 1 миллион человек! Число учащихся достигло 10 миллионов.

Наконец, введение всеобщего начального обучения в 1930 году создало гарантии грамотности. В 1939 году доля грамотного населения среди граждан 12 — 50 лет в СССР достигла 90%. В 1972 году ЦК КПСС объявил о завершении перехода к всеобщему среднему образованию.

Однако рано говорить о полной и безоговорочной победе над неграмотностью. Педагоги отмечают, что в 1950-1960 годах школьники писали грамотнее, чем сейчас. Согласно исследованиям Гамбургского университета, даже в Германии 15% населения остаются функционально безграмотными.

Вообще, что такое грамотность — умение бегло читать или умение понимать прочитанное? Это не одно и то же. В международных исследованиях по функциональной грамотности среди 15-летних школьников Россия заняла невысокое 27 место.

Педагоги считают, что суть проблемы — в новой изобретенной психологами методике обучения, основанной на звуковом воспроизведении текста, а не на смысле. В одном из экспериментов дети из 2 класса лихо отбарабанивали текст про курочку, но поскольку рядом был нарисован щенок, говорили, что история про собачку.