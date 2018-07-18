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Автопоезд «Забота» прибыл в Артемовский городской округ
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Автопоезд «Забота» прибыл в Артемовский городской округ 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
До 26 июля в селах Артемовского городского округа будет рабоать автопоезд «Забота». За первый день на приеме у специалистов уже побывали более 300 юных жителей сел Кневичи и Угловое, сообщает PRIMPRESS.
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