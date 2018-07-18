В администрации Оренбурга согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы

Городские власти согласовали митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на документ от депутата оренбургского Горсовета Дениса Батурина.

Митинг запланирован на субботу, 28 июля, на площади возле «Атриума» на Советской,31. На акцию заявлено участие до 500 человек.

По мнению депутата областного Заксоба от КПРФ Владимира Новикова, заявленное число протестующих недостаточное для Оренбурга , передает радиостанция.