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В администрации Оренбурга согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы
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В администрации Оренбурга согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Городские власти согласовали митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на документ от депутата оренбургского Горсовета Дениса Батурина.
Митинг запланирован на субботу, 28 июля, на площади возле «Атриума» на Советской,31. На акцию заявлено участие до 500 человек.
По мнению депутата областного Заксоба от КПРФ Владимира Новикова, заявленное число протестующих недостаточное для Оренбурга, передает радиостанция.
Напомним, предыдущая акция протеста против проведения пенсионной реформы прошла в областном центре 1 июля. Тогда митинговать вышли сторонники Алексея Навального, и региональные отделения КПРФ и ЛДПР. В акциях приняли участие около 300 человек с каждой стороны.
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