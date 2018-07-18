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Поезд-музей прибудет в Новосибирск
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Поезд-музей прибудет в Новосибирск 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» прибудет на станцию Новосибирск-Главный 19 июля. Поезд-музей будет работать в Новосибирске два дня (19 и 20 июля). Каждый год он путешествует по стране, останавливаясь на различных станциях.
Передвижной выставочно-лекционный комплекс был специально создан для демонстрации отечественных инновационных достижений, технологий и научно-технических проектов, применяемых на железных дорогах и в производстве.
«В 9 вагонах поезда-музея посетители смогут увидеть уникальные тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных дорог, модели подвижного состава, железнодорожной инфраструктуры, действующие тренажеры и многое другое, — сообщили подробности в службе корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Кроме того, новосибирцы и гости города смогут посидеть за тренажером локомотива, проверить себя на радиацию и увидеть интерактивную модель «Звездное небо».
Состав будет работать 19 и 20 июля на первом пути станции Новосибирск-Главный. Экскурсии пройдут с 10.00 до 19.00 местного времени. Обед с 13.00 до 14.00.
Детям, школьникам, студентам и пенсионерам вход бесплатный.
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