WSJ: Boeing поставит самолеты для президента США со скидкой около $1 млрд

По ее данным, Boeing приступит к реализации контракта с ВВС страны в начале 2019 года и завершит работы в конце 2024 года. Администрации президента США удалось в течение переговоров, продолжавшихся полтора года, добиться скидки, которая с учетом инфляции составит около $1 млрд по сравнению с первоначальными планами Пентагона

О том, что Boeing поставит новые самолеты для президента США, стало известно в конце января 2015 года. Решение об этом было принято еще при администрации Барака Обамы, но позже Трамп выразил возмущение стоимостью контракта. «Boeing строит абсолютно новый борт номер один модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд Отменить заказ», — написал Трамп в декабре 2016 года на своей странице в Twitter.

Авиапарк главы Белого дома состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747-200B, — дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. В 2017 году срок эксплуатации обоих лайнеров с позывными и маркировкой Air Force 1 достиг 30 лет. Впервые они поднялись в небо в 1987 году, когда президентом был Рональд Рейган

Помимо двух лайнеров, в распоряжении Белого дома находятся более двух десятков вертолетов, которые в основном устарели и требуют замены. Большинство из них составляют Sikorsky SH-3 Sea King, произведенные в 1974 году, и более современные Sikorsky White Hawk 1989 года выпуска.