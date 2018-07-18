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Будем осваивать торфяники
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Будем осваивать торфяники 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Гусь-Хрустальном районе стартовал новый инвестиционный проект по разработке месторождения торфа и строительству предприятия, которое будет выпускать продукты по уходу за уличными и комнатными растениями. Подписанное инвестиционное соглашение между ООО «Гарден Ритейл Сервис», его управляющей компанией ООО «ФАСКО+» и администрацией Владимирской области позволило начать планомерную реализацию этого масштабного проекта.
«Гарден Ритейл Сервис» более четверти века производит грунты, минеральные и органоминеральные удобрения и средства защиты растений. Два года назад компании была выдана лицензия на разведку и добычу торфа в Гусь-Хрустальном районе. За два года инвестор провел оценку запасов торфа на Иванищевском и Суловско-Панфиловском участках, подготовил проектные решения по разработке и рекультивации месторождения торфа, где в настоящее время уже начата его добыча, а также выбрал площадку для строительства завода.
Уже в этом году планируется добыть порядка 40 тысяч кубометров торфа, на предприятие будет трудоустроено более двадцати человек. В планах следующего года — начало строительства современного завода по глубокой переработке торфа c высоким уровнем автоматизации. В перспективе на торфянике и производстве будет задействовано от 50 до 200 человек.
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