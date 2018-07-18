Правительство Югры и ФАС заключили соглашение о развитии конкуренции

В рамках договора планируется создать условия для эффективного функционирования товарных рынков, повышать инвестиционную активность и уровень конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.

«Документ предусматривает такие решения, как методика и контроль со стороны федеральной антимонопольной службы за деятельностью или бездеятельностью органов государственной власти и муниципальных образований на территории автономного округа, а также профилактика создания условий для возникновения новых административных барьеров, негативно влияющих на уровень конкуренции и свободу рынка», — отметила Наталья Комарова

Стороны также намерены расширить возможности для участия в госзакупках малого бизнеса.

Анатолий Голомолзин подчеркнул, что в автономном округе минимальные технические и экономические барьеры для вхождения на рынок, минимальные сроки выдачи разрешений и благоприятная инвестиционная среда.

Фото: admhmao.ru