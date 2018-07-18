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Какую экзотику выращивают в Красноярском крае?
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Какую экзотику выращивают в Красноярском крае? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский край — территория рискованного земледелия. И всё же есть ли энтузиасты, которые выращивают необычные растения или животных?
В. Метлицкий, Абан
«К сожалению, на территории края таких сельхозпроизводителей немного, но они есть. Во время последней сельскохозяйственной переписи населения 2016 года были зафиксированы интересные случаи выращивания не характерных для нашего региона животных и растений, — сообщила руководитель пресс-службы Красноярскстата Тамара Ковригина. — В частности, житель Шушенского района разработал авторскую методику по адаптации и выращиванию винограда европейско-азиатских видов в регионах края. В своём личном хозяйстве он разводит 50 сортов винограда. В Рыбинском районе фермер занимается разведением редкой для Сибири породы венгерских шерстистых свиней — мангалицы. Её отличительный признак — густая, длинная и кудрявая шерсть, мясо животного считается «мраморным».
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