Ещё
Депутат из Свердловской области возглавил АО «Омскэлектро»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат из Свердловской области возглавил АО «Омскэлектро» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временным генеральным директором АО «Омскэлектро» назначен 38-летний Андрей Жуковский. Как сообщает пресс-служба администрации Омска, завтра новый руководитель приступит к своим обязанностям.
Прежний директор АО «Омскэлектро» Манвел Мажонц решил сменить место работы. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Местные СМИ сообщают, что он может возглавить «Тверьэнерго».
Андрей Жуковский является депутатом заксобрания Свердловской области, сообщает СуперОмск. Он намерен сохранить за собой мандат. На заседания регионального парламента Жуковский будет ездить из Омска.
Справка:
Андрей Жуковский окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). Он продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Занимался преподавательской деятельностью в УрГЭУ. Кандидат экономических наук.
С декабря 2011 года депутат заксобрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия».
Женат. Воспитывает четверых детей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Магнитогорске увеличили площадь жилья для детей-сирот Сложности реконструкции. Почему глава Крыма затягивает исполнение указания Владимира Путина В Ульяновской области готовится отставка губернатора Сергея Морозова
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии176
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе87
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Трамп определился с отношением к России570
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение