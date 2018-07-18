Депутат из Свердловской области возглавил АО «Омскэлектро»

Временным генеральным директором АО «Омскэлектро» назначен 38-летний Андрей Жуковский. Как сообщает пресс-служба администрации Омска , завтра новый руководитель приступит к своим обязанностям.

Прежний директор АО «Омскэлектро» Манвел Мажонц решил сменить место работы. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Местные СМИ сообщают, что он может возглавить «Тверьэнерго».

Андрей Жуковский является депутатом заксобрания Свердловской области , сообщает СуперОмск. Он намерен сохранить за собой мандат. На заседания регионального парламента Жуковский будет ездить из Омска.

Справка:

Андрей Жуковский окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). Он продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Занимался преподавательской деятельностью в УрГЭУ. Кандидат экономических наук.

С декабря 2011 года депутат заксобрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия»

Женат. Воспитывает четверых детей.