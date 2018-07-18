Еще три сквера благоустроят в этом году

По поручению главы администрации Владимира Андрея Шохина, городское управление ЖКХ проведет ряд оперативных планерок на территории Никитского сквера и Комиссаровского пруда. Напомню, эти объекты будут благоустроены нынешним летом. В этом году, по результатам открытого голосования жителей, во Владимире благоустроят водоем на улице Комиссарова в «Добром», сквер на Никитской и территорию возле ДК в микрорайоне «Энергетик». Кроме того, предстоит подготовить проект реновации парка «Добросельский». Андрей Шохин считает, что горожане должны знать о благоустройстве общественных пространств во всех подробностях, т.к. дизайнерские решения рождались с учетом пожеланий жителей.