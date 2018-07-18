Екатеринбургский «фармацевт» Жуковский займется энергией в Омске 

19 июля депутат Законодательного Собрания Свердловской области от партии «Справедливая России» Андрей Жуковский приступит к исполнению обязанностей директора АО «Омскэлектро». Прежний руководитель предприятия Манвел Мажонц решил сменить место работы и покинул пост по собственному желанию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Омска.
Однако местные СМИ обратили внимание, что Жуковский — однопартиец и земляк врио губернатора региона Александра Буркова. В конце еще один эсер из Екатеринбурга, бывший депутат местной гордумы Илья Лобов был назначен министром экологии Омской области.
Стоит напомнить, что мать Андрея Жуковского Галина Жуковская до апреля 2017 года руководила ГУП Свердловской области «Фармация», а ее первым заместителем был Илья Лобов, заседавший в то время в городском парламенте. Руководство предприятия сменилось после ряда проблем с обеспеченностью лекарствами льгоников.