В Забайкалье назвали предварительный ущерб от паводка подсобным хозяйствам

ЧИТА , 18 июл — РИА Новости . Предварительные потери от недополученного из-за паводка урожая владельцев личных подсобных хозяйств в Забайкалье составляют 30 миллионов 396 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

"По оценке ведомства, по состоянию на 17 июля, пострадало 170 гектаров, засаженных картофелем и овощами. Таким образом, владельцы подворий недополучат около 1520 тонн урожая… В результате потери от недополученного урожая, по расчетам минсельхоза, на сегодняшний день составляют 30 млн 396 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Всего на территории Шилкинского, Нерчинского, Карымского, Сретенского, Читинского, Чернышевского и Тунгокоченского районов затоплено около 1700 приусадебных участков и одно крестьянское (фермерское) хозяйство. В Читинском районе от наводнения пострадали 1292 дачных участка.

На сегодняшний день в пострадавших муниципальных районах подготовлено 774 акта обследования посевов личных подсобных хозяйств. Работа по оформлению документов для компенсации ущерба личным подворным хозяйствам в результате подтопления приусадебных участков продолжается.

Предприятия агропромышленного комплекса практически не понесли материального ущерба. По данным на 18 июля в незначительной мере пострадали два хозяйства, которым будет оказана помощь.