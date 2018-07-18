СМИ: в Переволоцком районе школьника укусила ядовитая змея

В Переволоцком районе ребенка укусила гадюка, сообщает Time56.

По предварительным сведениям, ядовитая змея укусила школьника за палец недалеко от его дома. Сейчас пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Оренбуржье из ядовитых змей чаще всего можно встретить степную гадюку. От ее яда погибает менее процента укушенных (в основном это дети) при отсутствии необходимых средств в лечебных учреждениях. До прибытия медиков нужно уложить пострадавшего и не разрешать ему двигаться. Если укус произошел через одежду, аккуратно снимите ее или разрежьте, уберите остатки ткани, потому что на одежде могут быть капли яда. Протрите кожу вокруг укуса, здесь тоже может остаться яд. И только после этого начинайте отсасывать яд из ранки. Продолжайте процедуру в течение 15-20 минут, периодически сплевывая и прополаскивая рот водой. Но помните, если у вас кровоточат десна, или есть ранки в ротовой полости, или недавно удаляли или лечили зубы, яд отсасывать нельзя! После отсасывания яда промойте рану мыльной водой. Обильное питьё помогает вывести яд из организма.

При укусе в голову или шею — придавите место укуса. Если змея укусила руку или ногу, туго забинтуйте конечность. Бинтуйте выше места укуса на пять сантиметров.