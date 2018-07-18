В Национальном парке «Бикин» в Приморье обнаружили труп амурского тигра 

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального парка «Бикин» в среду в ходе очередного рейда по территории обнаружили труп амурского тигра, сообщила пресс-служба нацпарка.
"Сообщение, что в заломе на реке Бикин обнаружили труп амурского тигра, поступило утром 18 июля. Сотрудники ФГБУ «Национальный парк „Бикин“ в ходе очередного рейда увидели среди поваленных деревьев труп хищника. О находке уже сообщили в отдел полиции Пожарского района, а также в АНО „Центр Амурский тигр“, — говорится в сообщении. Специалисты нацпарка и Центра в ближайшее время отправятся к месту обнаружения тигра, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу.
»Главная задача — выяснить причины смерти хищника. Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло", — передает пресс-служба слова директора нацпарка Алексея Кудрявцева.
По мнению генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, есть прецеденты, когда тигры гибли при переправе через водные препятствия. Это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и даже при небольшой волне захлебывается.
За последние 100 лет численность популяции амурского тигра сократилась в 25 раз — от 100 до 4 тыс. Россия является единственной страной ареала амурского тигра, где численность этого вида значительно выросла в середине прошлого века, а последние 25 лет является стабильной. В нашей стране сегодня обитает крупнейшая популяция тигров в едином ареале (более 540 тигров, или около 12% мировой численности).