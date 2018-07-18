В Национальном парке «Бикин» в Приморье обнаружили труп амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК , 18 июля. / ТАСС /. Сотрудники Национального парка «Бикин» в среду в ходе очередного рейда по территории обнаружили труп амурского тигра, сообщила пресс-служба нацпарка.

"Сообщение, что в заломе на реке Бикин обнаружили труп амурского тигра, поступило утром 18 июля. Сотрудники ФГБУ «Национальный парк „Бикин“ в ходе очередного рейда увидели среди поваленных деревьев труп хищника. О находке уже сообщили в отдел полиции Пожарского района, а также в АНО „Центр Амурский тигр“, — говорится в сообщении. Специалисты нацпарка и Центра в ближайшее время отправятся к месту обнаружения тигра, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу.

»Главная задача — выяснить причины смерти хищника. Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло", — передает пресс-служба слова директора нацпарка Алексея Кудрявцева

По мнению генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева , есть прецеденты, когда тигры гибли при переправе через водные препятствия. Это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и даже при небольшой волне захлебывается.