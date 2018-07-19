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Труп амурского тигра нашли в Приморье
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Труп амурского тигра нашли в Приморье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Численность амурских тигров продолжает стремительно сокращаться, сообщает «Инфореактор».
Согласно статистике, за последние сто лет популяция полосатых хищников сократилась в 25 раз, в настоящий момент она составляет не более четырех тысяч особей. По словам зоологов, Россия занимает первое место по количеству полосатых хищников, обитающих в одном ареале.
18 июля стало известно об амурском тигре, найденном мертвым в национальном Парке «Бикин». Бездыханное животное обнаружили местные сотрудники в ходе очередного рейда. В настоящий момент причина смерти амурского тигра устанавливается.
По словам гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, в его практике были случаи, когда хищники погибали во время переправы через водные препятствия. При наличии даже небольших волн животное может захлебнуться.
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